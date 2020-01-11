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أخبار » الأسرة و المجتمع

عالج الصداع من غير أدوية ولا مسكنات

11 كانون ثاني / يناير 2020 08:41

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الصداع من المشاكل الصحية المنتشرة بين كل الأعمار الكبار والصغار، حيث تختلف أسباب الصداع من شخص لآخر فقد يكون السبب ناتجا عن الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة السهر والتفكير المستمر، وقد يكون بسبب الاكتئاب والتوتر والتعرض للضغط النفسى المستمر، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك العديد من الطرق التي تعالج الصداع بدلا من الأدوية والمسكنات ومنها:

طرق لعلاج الصداع دون أدوية

1:ينصح بالإكثار من شرب المياه، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الجفاف يمكن أن يسبب الصداع المستمر، لذلك ينصح بشرب المياه والعصائر الطبيعية.

2:ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تعزيز الدورة الدموية ويحد من خطر الاصابة بالصداع المستمر، كما أنها تساعد على الوقاية من الأمراض التى تؤثر على الصحة ومنها السمنة والسكر وأمراض القلب.

3:تغيير النظام الغذائى الذى يزيد من خطر الإصابة بالصداع ، فهناك بعض الأطعمة تسبب الصداع ومنها "الشيكولاتة، المشروبات الكحولية، الأطعمة المصنعة".

4: استخدام بعض الزيوت الطبيعية يعمل على علاج الصداع  ومنها زيت اللافندر فقد اثبتت الأبحاث والدراسات أن زيت اللافندر يحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على تسكين الألم وعلاج الصداع.

5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الزنجبيل يساعد في علاج الصداع وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبى.

6:التخلص من الأفكار السلبية التي تسبب الاكتئاب والتوتر الذى يعرضك للصداع الشديد.

7:ينصح بالنوم بعدد ساعات كافية للحد من الصداع الشديد وذلك بعدد ساعات لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم.

8:ينصح بعدم الاكثار فى تناول الحلويات، حيث انها تزيد من خطر الاصابة بالصداع الشديد.

وذكر الموقع أسباب مختلفة للصداع ومنها أسباب عضوية مثل " ارتفاع ضغط الدم، تسوس الأسنان، نزيف الدماغ، أورام المخ"، وأسباب نفسية ومنها" التوتر،القلق، الضغط النفسى والعصبى".

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