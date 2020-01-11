فوائد السمسم على صحة جسمك وبشرتك

تعتبر بذور السمسم واحدة من أشهر البذور الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والأوبئة، كما يستخدم زيت السمسم فى مستحضرات التجميل نظرا لما يحتويه من فيتامينات مهمة لصحة البشرة والشعر.

فوائد السمسم على صحة الجسم

1: يحتوى السمسم على نسبة عالية من الألياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.

2: تناول السمسم يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان المعدة، القولون، البروستاتا، الثدى.

3: تحتوى بذور السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات.

4: له دور فعال فى الحفاظ على صحة العظام والمفاصل والعضلات والوقاية من هشاشة العظام والالتهابات.

5: تناول السمسم يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

6: يحتوى السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بمرض السكر.

7: يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، كما يعمل على خفض ضغط الدم لمن يعانون من الضغط المرتفع، لذلك ينصح مرضى الضغط بتناول السمسم.

8: يعتبر السمسم من أفضل الطرق لعلاج الأنيميا، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وعلاج فقر الدم.

9: ينصح مرضى الغدة الدرقية بتناول بذور السمسم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والنحاس والزنك.

فوائد السمسم للبشرة والشعر

1: يحتوى السمسم على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

2: زيت السمسم يحد من خطر الإصابة بالتجاعيد والهالات السوداء، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات المهمة لصحة البشرة.

3: يحتوى زيت السمسم على بعض الخصائص التى تعزل على تعزيز صحة الشعر وزيادة كثافته ونعومته.

4: يعالج التهابات فروة الرأس، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على مكافحة الجراثيم والفيروسات.