http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2385 ) السبت 11/1/2020
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بإلزام دولي لإسرائيل عدم عرقلة الانتخابات
قاسم: تصريحات "بينيت" استمرار لسياسة التطهير العرقي
أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال اصدرت 4 أحكام بالمؤبد خلال العام
"الخارجية": محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصرية والقضاء الإسرائيلي لا
ترقب وحذر فلسطيني من انعكاس التوتر الإيراني الأمريكي لمواجهة مع
الرئيس يؤكد: مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع...
الزهار: بوصلتنا موجهة نحو فلسطين ونرفض لعبة المحاور
تنفيذية "م.ت.ف" تجتمع وتناقش آخر المستجدات
30ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى
أخبار إسرائيلية
عرض مجوهرات مسروقة من متحف «القبو الأخضر» الألماني للبيع في إسرائيل
»باحث إسرائيلي: معظم المهاجرين لإسرائيل ليسوا يهوداً
أولمرت يدعم غانتس ويتحدى: نتنياهو لن يشكل الحكومة المقبلة
موقع عبري: القصف الايراني للأمريكان حدث عالمي لم يقع منذ الحرب الكورية
استطلاعات: لا يمكن لأي معسكر سياسي في إسرائيل تشكيل ائتلاف حكومي
وثيقة إسرائيلية تكشف "معايير الاغتيالات" ضد الفلسطينيين
اخبار دولية
فرنسا تدعو الاحتلال إلى التخلي عن مشاريع الاستيطان
«تشريع أمريكي» لمنح «إسرائيل» 3.3 مليار دولار
»ترامب يبدو أكثر إخلاصاً لإسرائيل من نتنياهو ..
أخبار عربية
وقفات احتجاجية بالأردن رفضًا لاتفاقية الغاز مع "إسرائيل"
المحرر المقت : الجولان سيتحرر كما تحررت أنا وسأواصل طريق النضال
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
دراسة فلسطينية ترصد تحولات اجتماعية مهمة في القدس وتقترح توصيات لاستعادة روحها
الخارجية الفلسطينية تصف محاكم الاحتلال بـ«التمييزية والعنصرية»… وتتهمها بالتغطية على جرائم المستوطنين
الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى والإبراهيمي تحديا لمخططات التهويد ومواجهات مع جيش…
منظمة التحرير تتفق مع رئاسة “الأونروا” على “خطة استراتيجية” لمواجهة قرار إسرائيل وقف…
الشرق الاوسط
اسرائيل تطلق أسيرين سوريين قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي
الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس
الخليج الإماراتية
الاحتلال يقرر هدم منازل عائلات ثلاثة أسرى ويعتدي على مسيرة
أسرى النقب «تجمدت» أطـرافهـم من شـدة البــرد
الأهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منازل عائلات 3 أسرى
الشروق المصرية
عرض مجوهرات مسروقة من متحف «القبو الأخضر» الألماني للبيع في إسرائيل
الغد الأردنية
تشريع لـ”الشيوخ” الأميركي يمنح الاحتلال الإسرائيلي 3.3 مليار دولار
الشرق القطرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعلن اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق نار بالخليل
تقرير المزارع محمود شمالي.. تعب 3 أشهر يغرق في لحظة
الدفاع المدني: نفذنا 77 مهمة إنقاذ في المنخفض الأخير
مركز: أسرى النقب يعانون ظروفاً قاسية نتيجة لسياسة الاحتلال
مجهولون يحرقون سيارة زوجة الأسير "أبو ربيعة" بـطولكرم
الخضري: الطاقة الإنتاجية لمصانع غزة انخفضت لـ٢٠٪
القدس المحلية
دمر الاحتلال منزلها في القرارة.. الشتاء يحل ثقيلًا على عائلة أبو عمرة
هكذا اعتقلوا ميس وعذبوها ونكّلوا بوالديها
"كهرباء القدس": اجراءات الشركة الإسرائيلية هي السبب في انقطاع
"التنفيذية" تدعو "الجنائية الدولية" للتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين
الاحتلال يحتجز عائلة فلسطينية قرب قرية جيت ويقتحم عزون
جولة لنشطاء سلام وأجانب في قرية العيسوية تضامنا مع الأهالي ضد
الاحتلال يزعم اعتقال شابين من الخليل نفذا عملية إطلاق نار
اللواء النتشة : إسرائيل تتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن
شبان يغلقون مقر شركة كهرباء محافظة القدس احتجاجا على الانقطاع
غرق منازل في احياء غزة بسبب الأمطار الغزيرة
الاحتلال يحرم اهالي برقة من الوصول الى اراضيهم المستعاده مكان
الحياة الجديدة
بلدية الخليل تفتتح أول حديقة تكنولوجية في فلسطين
المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون بين دولة فلسطين وجمهورية صربيا
الأيام
غزة: ارتفاع تسعيرة العمرة مجدداً يثير استياء المعتمرين
تزامن نقص الغاز وانقطاع التيار يفاقم معاناة المواطنين في غزة
الاحتلال يحرم أهالي برقة من الوصول إلى أراضيهم المستعادة
فلسطين وتركيا توقّعان اتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل شابًا غربي جنين
حماس: سيبقى شعبنا رأس الحربة في الدفاع عن مقدساته
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس تطالب بتصعيد المقاومة ردًّا على تسريع الاستيطان
50 مليون شيكل خسائر الاحتلال خلال يومي المنخفض
آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى
"الميزان "يرصد 351 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصيادين في بحر غزّة خلال 2019
"الشباب والرياضة".. مساعٍ لمواجهة الواقع وتحقيق الأفضل
فلسطين اليوم
توضيح من كهرباء القدس بشأن انقطاع التيار الكهربائي
قوات الاحتلال تعتقل اثنين بزعم إطلاق نار في الخليل
البنك الإسلامي يفتح باب التقديم للمنح الدراسية 2020-2021
سما نيوز
شبان يغلقون مقر شركة كهرباء محافظة القدس احتجاجا على الانقطاع في
اللواء النتشة : إسرائيل تتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن
الاحتلال يزعم اعتقال شابين من الخليل نفذا عملية إطلاق نار
الاحتلال يحرم اهالي برقة من الوصول الى اراضيهم المستعاده مكان مستوطنة
عرب 48
جبل المكبر: عائلة نصار تهدم منزلها بيدها لتبقى دون مأوى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من اليامون غرب جنين
"الخارجية": محاكم دولة الاحتلال تمييزية عنصر..
حدث في مثل هذا اليوم
- 11 كانون ثاني (يناير)
- 12009م قامت طائرات الاحتلال بقصف مقر جريدة الرسالة نصف الأسبوعية الواقع في شارع عز الدين القسام بمدينة غزة وتحدث به دمار هائلا أتى على معظم محتويات الجريدة.
- 2007م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتمكن من الاستيلاء على طائرة تجسس إسرائيلية، في إحدى المناطق الحدودية لقطاع غزة في عملية هي الأولى من نوعها.
- 2006م قوات الاحتلال تحكم بالسجن 875 عاما بحق "عباس السيد" قائد كتائب القسام في طولكرم بتهمة التخطيط للعملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا بتاريخ 27/3/2002موالتي أسفرت عن مصرع 30 صهيونيا.
- 1984م اللجنة الصهيونية العالمية تعيّن آرائيل شارون مديرا لبرنامج الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
- 1948م بريطانيا تبلغ الأمم المتحدة بمقتل وجرح 1974 فلسطينيا خلال عام واحد على يد جماعات يهودية.
- 1937 م ذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية، والتي تحتوي على الأسباب الأساسية لاضطرابات صيف السنة الماضية والاضطرابات المتوالية في فلسطين منذ عام 1919.