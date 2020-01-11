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الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

11 كانون ثاني / يناير 2020 10:03

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع.

وهذه الليلة يكون الجو غائما إلى غائم جزئي وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط خاصة في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع .

ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

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