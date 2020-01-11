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الصحة تكرم كوادر وحدة نظم المعلومات الصحية مركز المعلومات

11 كانون ثاني / يناير 2020 10:20

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غزة- الرأي

عبر الوكيل المساعد لوزارة الصحة د.مدحت محيسن عن شكره وتقديره لكافة العاملين بوحدة نظم المعلومات على ما قدموه من جهد وعطاء خلال عام 2019 مؤكدا على الدور المحوري الذي تشكله الوحدة من خلال ما تقدمه من مؤشرات صحية هامه والتي تساهم في قياس تطورات المشهد الصحي في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم لوحدة نظم المعلومات في وزارة الصحة تقديراً على لجهودهم وعطائهم المستمر .
بدوره،  أعرب م.أسامة قاسم الوكيل المساعد لوزارة الصحة عن سعادته بهذا الحفل البسيط لما له من دور كبير في رفع معنويات الموظفين وإعطائهم الدفعة القوية لدفع عجلة العمل للأمام ، مطالبا بالمزيد من البذل والعطاء من أجل نجاح و استمرارية العمل والرقي بالخدمات المقدمة في وزارة الصحة .
من جانبه، ثمن أ.هاني الوحيدي مدير وحدة نظم المعلومات بوزارة الصحة هذه اللفته الكريمة من عطوفة وكيل الوزارة وهي تعبير مقدر لما تقدمه الوحدة ، موضحا جملة من الانجازات خلال عام 2019 شاكرا جميع الحاضرون من منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الفلسطيني لجهودهم في دعم وتطوير الخدمة الصحية المقدمة بما يليق مع تضحيات شعبنا الفلسطيني المحاصر.

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