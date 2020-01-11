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"الجوازات" تُصدر 59 ألف وثيقة رسمية خلال 2019

11 كانون ثاني / يناير 2020 01:12

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غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 59 آلاف و31 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة خلال عاك 2019.

ووفقاً للتقارير الشهرية للمديريات، سلَّمت دوائر الجوازات في مديريات الداخلية الخمس "غزة – الشمال – الوسطى – خانيونسرفح" تقارير المعاملات التي أنجزتها.

وأنجزت دائرة الاستيعاب والتوزيع بالمبنى المركزي بمنطقة اليرموك 2676 وثيقة إضافة أبناء من اجمالي المعاملات التي سلمت للمواطنين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الدائرة أنجزت خلال فروعها المنتشرة في المحافظات 4557 معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى 1064 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما وأصدرت دائرة الاستيعاب 1094 معاملة، بالإضافة إلى توثيق 19 معاملة (لمن يهمه الأمر) و178 معاملة (صورة طبق الأصل).

في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو49 ألف و194معاملة.

ولفت إلى أن إدارة الجوازات أتمت 249 معاملة صُنّفت كمعاملات أخرى.

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