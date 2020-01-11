اللواء صلاح يكرم عددا من كوادر الشرطة لتميزهم بعملهم فى المنخفض

غزة- الرأي

كرم مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، اليوم السبت، عددا من ضباط وعناصر الشرطة الذين تميزوا خلال عملهم في المنخفض الجوي الأخير.

وشمل التكريم ضابط المرور، الملازم أول محمد حرارة، الذي لم يثنِه المنخفض الجوي وغزارة الأمطار عن الثبات في موقعه، يخدم أبناء شعبه بعزمٍ وإصرار.

كما تم تكريم ثُلة من ضباط الشرطة البحرية الذين قاموا بواجبهم خلال المنخفض الجوي في تلبية استغاثات الصيادين والمواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم.

وقال اللواء صلاح خلال التكريم: "نسعد بتكريم أبنائنا في جهاز الشرطة، الذين يؤكدون في كل مرة أنهم على قدر المسئولية".