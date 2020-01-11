إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية المحتلة.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم "مراد شتيوي" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى اصابة العشرات بحالات اختناق.

يذكر أن قرية كفر قدوم تشهد اسبوعيا مسيرات سليمة مناهضة للاستيطان، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 16 عاما.