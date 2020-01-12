يوفنتوس يستهدف استعادة صدارة الدوري الإيطالي من ملعب روما

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على روما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأحد على ملعب الأولمبيكو بقمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي في مباراة يبحث فيها حامل اللقب لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو الذى يتقاسمه مع الإنتر قبل بداية الجولة برصيد 45 نقطة لكل منهما بعد 18 مباراة.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط شكوك حول مشاركة نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، حيث أعلن النادى عبر موقعه الرسمى أن النجم الأرجنتينى تغيب عن تدريبات الفريق الخميس الماضي بسبب تعرضه لإجهاد على مستوى أوتار الركبة اليسرى، ذكر موقع "فوتبول إيطاليا، أن المهاجم الأرجنتيني، مهدد بقوة بالغياب عن اليوفى، فى لقاء روما، بسبب تلك الإصابة، لكن ماوريسيو ساري مدرب اليوفى سيعول على نجمه كريستيانو رونالدو الذى سجل هاتريك في المباراة الأخيرة ضد كالياري والتى حسمها الفريق برباعية نظيفة، وسجل هيجواين الهدف الرابع في مباراة الاثنين الماضى بالجولة 18 من الكالتشيو.

ويتقاسم يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مع إنتر ميلان، برصيد 45 نقطة، بعد مرور 18 جولة، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

فى المقابل، أعرب باولو فونسيكا المندير الفنى لفريق روما عن ثقته فى جاهزية لاعبيه لمواجهة يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي حيث أقر المدرب البرتغالي أن الثقة في فريقهم قد اهتزت بعد الهزيمة أمام تورينو في اللقاء الماضي ولكنه وعد المشجعين بأنهم سيرون فريقًا مختلفًا ضد حامل اللقب.

وقال فونسيكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي روما: "الفريق حزين بعض الشيء بعد المباراة أمام تورينو، لكننا نركز الآن على مواجهة يوفنتوس وعلينا أن نكون متفائلين. نحن بحاجة إلى التحسن ومعالجة الأخطاء التي ارتكبناها. هي مجرد مباراة أخرى مثل بقية المباريات، لكن هدفنا يجب أن يكون دائمًا محاولة الفوز. سنواجه اليوم أحد أفضل الفرق في إيطاليا، وهو فريق رائع، لكننا سنستعد للمباراة بنية الفوز بها".

وينتظر روما شهر صعب عقب مواجهة يوفنتوس حيث يستعد لملاقاة بارما (في كأس إيطاليا) وجنوى (الدوري الإيطالي) خارج ملعبه، قبل أن ينهي في يناير بمواجهة ديربي العاصمة الثانية هذا الموسم ضد لاتسيو.

وأضاف فونسيكا: "صحيح أن الأمر سيكون صعباً. لكن الفريق يعمل بجد وأعتقد أننا سنكون مستعدين لذلك".