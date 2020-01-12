أستون فيلا يستضيف مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا فى تمام السادسة مساء اليوم، الأحد، على أستون فيلا في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك في إطار الجولة الـ 22 فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذى يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

مانشستر سيتى لم يفقد الأمل في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي حتى ولو وصل الفارق بينها وبين المتصدر ليفربول إلى 17 نقطة حال فوز الريدز في مباراتهم المؤجلة.

السيتي قدم مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة وتغلب عليه بثلاثية لهدف، وبالتبعية فإن الروح المعنوية مرتفعة للغاية، فيسعى الجميع لمواصلة الأداء المبهر وتحقيق الفوز على أستون فيلا.

يفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني فقط للإصابة، بينما يستعد إيميريك لابورت أخيرًا بعد طول غياب.

فى المقابل أستون فيلا لن يكون بالخصم الهين على السيتزنز، فقد قدم الفريق هذا الموسم مباريات قوية كثيرة أمام الكبار، مما يُنبؤ بأن المباراة ستكون موقعة صعبة للغاية على زملاء سيرجيو أجويرو.

لن يغيب عن فريق أستون فيلا فى هذه المباراة أمام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب دينيسي سيمث.