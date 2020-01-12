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كارلوس يضرب صاروخا فى مباراة بالدورى البرازيلى

12 كانون ثاني / يناير 2020 08:19

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

ومن ضمن الأهداف التى لا تنسى لروبرتو كارلوس، الذى سجله فى مرمى فريق جريميو بالدوري البرازيلى عام 1995، عندما كان ضمن صفوف فريق بالميراس.

اشتهر النجم البرازيلى السابق روبرتو كارلوس بتسديداته الصاروخية التى لاتصد ولا ترد، حيث نجح فى تسجيل مجموعة من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، رغم كونه يلعب فى مركز الظهير الإيسر. 

وجاء هدف كارلوس فى شباك جريميو من مسافة تخطت الـ40 ياردة، من خلال تصويبة صاروخية، فشل حارس الفريق المنافس فى التصدى لها.

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