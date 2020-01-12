واتس آب يزيل إصدار تطبيقه من متجر Windows Phone

أعلنت شركة مايكروسوفت انتهاء دعم نظام تشغيل Windows Phone منذ فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين رأينا الشركات تتراجع عن دعمها لتطبيقات Windows Phone، وفي الشهر الماضى أكدت مايكروسوفت أنها ستخفض دعم مستخدمي تطبيقات Office for Windows 10 Mobile، وفي وقت لاحق أكدت مايكروسوفت أيضًا أن Windows Phone 8.1 Store سيتوقف عن العمل اعتبارًا من 16 ديسمبر 2019.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فبعد أن أصبح Windows Phone على بعد أقل من أسبوع من نهاية حياته، قرر واتس آب أنه سيكون الوقت المناسب لإزالة تطبيقاته من المتجر، حيث تم رصد التغيير أولاً بواسطة موقع Aggiornamentilumia التقني الذي سارع إلى الإشارة إلى أن واتس آب لم يعد متاحًا على متجر مايكروسوفت.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم التطبيق المثبت سيتمكنون من استخدام واتس آب لمدة خمسة أيام أخرى، وبعد ذلك سيتوقف التطبيق عن العمل على Windows Phone تمامًا، لذلك فإذا كنت لا تزال تعتمد على هاتف ويندوز قديم، فيجب التبديل إلى Android أو iOS.

وكشف تطبيق واتس آب أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة الشهر المقبل، فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يكون بإمكان مستخدمى واتس آب على العديد من أجهزة أيفون وبعض هواتف أندرويد الذكية إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وتشمل الهواتف الذكية المتأثرة تلك التى تعمل على إصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأحدث، وأجهزة أيفون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك قبل الأول من فبراير، على سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون القديمة ابتداء من iPhone 4s.

لمعرفة أى نظام تشغيل يستخدمه هاتف أيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالى لديك.

وفى الوقت نفسه، على أندرويد، يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم معلومات البرنامج.