أبل تضيف حافظات أيفون لبرنامج الاستبدال المجانى للبطاريات

كشفت شركة أبل عن إطلاقها لبرنامج مجاني جديد لاستبدال بعض حافظات أيفون التى تضم بطارية مدمجة والتى تعرف بـ Smart Battery Case، وذلك بسبب مشاكل الشحن، مع ملاحظة أن هذا البرنامج يغطي طرازات أيفون 2018، بما في ذلك iPhone XR وiPhone XS وiPhone XS Max التي تواجه مشكلات في الشحن، فيما يمكن للعملاء استبدال البطاريات المعيوبة للنماذج السابقة بأي لون والمصنعة بين يناير 2019 وأكتوبر 2019.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فتعاني حافظات البطارية الذكية المتأثرة من إحدى مشكلتين، بحيث لن يتم شحن بطارية الحافظة أو شحنها بشكل متقطع عند توصيلها بالطاقة، أو أن الحافظة لا تشحن جهاز آيفون أو تشحنه بشكل متقطع، وتنطبق هذه المشاكل على الحافظات التي تم إنتاجها بين شهري يناير وأكتوبر 2019.

وكشفت التقرير أن حافظات Smart Battery Case التي تتوافق مع المعايير مؤهلة للحصول على بديل مجاني، وأن برنامج الاستبدال لا يرتبط بمشكلة أمان أو سلامة في البطاريات، وأن العملاء لديهم عامين من تاريخ البيع لاستبدالها.

وبحسب التقرير تستفيد الحافظة من التكامل الدقيق مع نظام تشغيل أيفون، حيث يتم عرض سعة البطارية المتبقية في مركز الإشعارات وشاشة القفل، وهي قابلة للشحن مع خلال منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، وهو نفس المنفذ الذي يستخدمه شاحن آيفون.

فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التى يقوم فيها أبل بإطلاق برنامج استبدال مجاني لبطاريات هواتف أيفون، خاصة وأنها سبق وأن قامت بذلك عقب ظهور العديد من المشاكل في بطاريات بعض إصدارات هواتفها الأيفون.