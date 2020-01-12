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الطقس: أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار مساءً

12 كانون ثاني / يناير 2020 08:23

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط خاصة في ساعات المساء زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما الى غائم جزئي، وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية  الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن  يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

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