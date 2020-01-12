إنستجرام ينافس Tik Tok بميزة جديدة

كشف تطبيق مشاركة الصور إنستجرام عن إضافة عدد من الفلاتر الجديدة لخاصية صناعة الفيديوهات الخاصة بها والتى تعرف بـ Boomerang، وذلك بعد حوالى خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، إذ يحاول إنستجرام منافسة تطبيق TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرا له، حيث حصلت هذه الخاصية على تحديث كبير لخيارات التحرير الخاصة بها، حيث يمكن للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، بحسب الحساب الرسمي لإنستجرام على تويتر.

وتعد هذه الخطوة بمثابة أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول، حيث قد تساعد الفلاتر الجديدة في الحفاظ على إنستجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo وEcho وDuo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.