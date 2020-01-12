عادات تتسبب فى ضعف مناعتك بالشتاء

الحفاظ علي الجهاز المناعي يعد من الأمور الضرورية بشكل عام، وبشكل خاص خلال فصل الشتاء، فالتعرض لبرودة الطقس والهواء البارد تعد من الأمور التي تزيد بشكل كبير فرص إصابتك بنزلات البرد الشديدة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الأشياء التي يقوم بها الأشخاص وتزيد من فرص تعرضهم لضعف في الجهاز المناعي، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-عدم أخذ القسط الكافي من النوم، وأيضا الشعور الدائم بالإجهاد تعد من أبرز الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بضعف الجهاز المناعي بشكل كبير.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن التدخين يعد من أسواء العادات اليومية التي يقوم بها الكثيرون، فهو يتسبب في ضعف الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذا عليك الإقلاع عن هذا العادة السيئة.

-هل تعلم أن عدم تناول 2 لتر من الماء يوميا يعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في ضعف الجهاز المناعي نتيجة لعدم امداد الجسم بما يحتاج من الماء .

-تناول أطعمة غير صحية وغير غانية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تعد من أبرز الأمور التي تزيد فرص التعرض والإصابة بالعديد من الأمراض وأبرزها نقص المناعة.

-الإكثار من تناول السكريات والحلويات تعد من أبرز الأمور المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي بشكل كبير، ولذا عليك تجنب تناوله لتقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

-زيادة الوزن أي السمنة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك القضاء علي هذا الأمر المسبب بالإصابة بضعف المناعة.