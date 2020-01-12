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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة بينهم شقيقان وفتى

12 كانون ثاني / يناير 2020 08:51

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم شقيقان وفتى.

وقال نادي الأسير إن مواطنين جرى اعتقالهما من بيت لحم وهما: الفتى مؤمن عدنان زبون (17 عامًا)، ومصطفى رامي عويس (18 عامًا)، وكلاهما من مخيم عايدة.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من قرية فصايل قضاء أريحا وهم: بلال سلامة عبيات وشقيقه إياد، وأيوب داود عبيات.

ومن بلدة بلعا قضاء طولكرم اعتقل الاحتلال المواطن عبد الله الحاج أبو شداد (35 عاماً)، ومواطن آخر من مخيم شعفاط وهو عمر الهندي وهو أسير سابق.

يُشار إلى أن خمسة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهما خلال اليومين الماضيين بينهما طفلان من القدس.

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