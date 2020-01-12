أطباء المستشفى الاندونيسي ينقذون مريضاً توقف قلبه عن العمل

غزة- الرأي

أنقذ أطباء قسم القلب في مستشفى الاندونيسي، مريضاً من موت محقق بعد أن توقف قلبه عن العمل.

حيث افاد اخصائي القلب د. عبد الله الحسومي، أن المريض شاب يبلغ من العمر 33 عاما وصل لقسم الطوارئ وهو يشكو من الام حاده بمنطقة الصدر ومن خلال الفحوصات .

وتبين أن المريض يعاني من جلطة بشرايين القلب التاجيه وتم ادخاله بشكل عاجل لقسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم وفجأة توقف قلب المريض عن العمل.



وأوضح د.الحسومي أنه وبالتعاون مع الطواقم الطبيه والتمريضيه الموجوده بالعناية المركزة أجرى للمريض عملية انعاش للقلب.

وقال:" اضطررنا في عملية الانعاش لاستخدام جهاز الضربات الكهربائيه 4 مرات متتالية حتى عاد قلب المريض للعمل وبعدها اعطي المريض مذيبات الجلطه وتم متابعته لصباح اليوم التالي".

وأضاف :" تم التنسيق مع مجمع الشفاء الطبي وارسل المريض بسيارة الاسعاف واجرى له د. محمد حبيب عملية قسطرة تشخيصيه تبين خلالها وجود جلطة بالشريان التاجي الامامي الايسر"، وتابع:" وبعد ذلك ادخل المريض للمتابعه بقسم العناية بمجمع الشفاء حيث حالته جيده ومستقره حسب ما افاد الطاقم الطبي واهل المريض الذين قدموا شكرهم وامتنانهم للطواقم الطبيه والتمريضيه التي ساعدت وساهمت في انقاذ حياة ابنهم وعلى راسهم د. الحسومي".

وأشاد مدير المستشفى الاندونيسي د. شوقي سالم بجهود الطواقم الطبيه التي تعمل ليلاً ونهاراً دون كلل او ملل من أجل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنه لاهلنا في محافظة الشمال.