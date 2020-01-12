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تزيد من سهولة الوصول للخدمات العدلية

النيابة العامة تطلق قريباً خدمات إلكترونية للمواطنين والمحامين

12 كانون ثاني / يناير 2020 09:07

النيابة العامة تطلق قريباً خدمات إلكترونية للمواطنين والمحامين
النيابة العامة تطلق قريباً خدمات إلكترونية للمواطنين والمحامين

غزة- الرأي

كشف المتحدث باسم النائب العام، المستشار زياد النمرة، عن إطلاق النيابة العامة -قريباً- لخدمات إلكترونية للمواطنين ووكلائهم المحامين، عبر موقعها الإلكتروني المحدث.

وتتيح هذه  الخدمات تقديم المظالم والطلبات إلى النيابات الجزئية والكلية وديوان النائب العام، والرد على الاستفسارات والمراجعات من واقع الملف الجزائي في أروقة النيابات في محافظات غزة.

وقال المتحدث باسم النائب العام أن هذه الخطوة  تأتي بتوجيه من النائب العام، ضمن خطة التحول الإلكتروني للنيابة العامة، والتي تسهم بخلق بيئة عمل متطورة تزيد من كفاءة وجودة الخدمات العدلية، وسهولة الوصول للمعلومة وتوفير الوقت والجهد وتحقيق النزاهة والشفافية.

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