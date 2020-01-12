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الزراعة تعقد سلسلة ورش عمل مع مزارعي وبلديات الشمال

12 كانون ثاني / يناير 2020 09:08

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غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات،و مديرية زراعة الشمال بوزارة الزراعةبالتنسيق مع بلديات محافظة الشمال،سلسلة ورشات عمل ضمت عدد من المزارعين ومربي الإنتاج الحيواني للتعرف على أهم أولويات التدخل لتنمية القطاع الزراعي،بما يخدم المزارعين وينهض بالواقع الزراعي في محافظات غزة وذلك وفق إعداد استراتيجية القطاع الزراعي لقطاع غزة، وذلك بحضور م. جمال عابد نائب مدير عام الادارة العامة للتربة والري م. إيمان حمام من الإدارة العامة التخطيط والسياسات،و عددمن المزارعين وممثلي الجمعيات.
كما تم تنظيم جولات ميدانية للتعرف عن قرب على المشاكل والتحديات التي تواجه المزارعين في مناطق الشمال.
بدوره، قال م. أدهم البسيوني مدير زراعة الشمال :" أنه وضمن منهجية الإعداد لاستراتيجية وزارة الزراعة 2020-2023 تم تنفيذ مقابلات مع المجتمع (Community interview) ومن ثم مناقشتهم عن أهم احتياجاتهم وتحديد أولوياتهم،لذلك تم اعداد سلسة ورش عمل بالتعاون مع البلديات للاجتماع مع عدد من صغار وكبار المزارعين ومربي الإنتاج الحيواني، وكذلك ممثلين عن الجمعيات التعاونية،والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.
ولفت البسيوني الى أن بداية هذه السلسة من الورشات كانت في محافظة الشمال وبلدياتها الأربعة ( جباليا- ام النصر- بيت لاهيا- بيت حانون).
وقد تمحور النقاش فيهاحول العديد من المحاور كان من أهمها تحديد أولويات التدخل في القطاع الزراعي وأهم احتياجاتهم كمزارعين،و معرفة أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها المزارع ،اضافة الى بحث آليات التنسيق مع البلديات لتنمية ونهوض القطاع الزراعي.

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