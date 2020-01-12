بلدية خان يونس تشرع بترميم الشوارع المتضررة من مياه الأمطار

خان يونس- الرأي

شرعت فرق طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بترميم الشوارع المتضررة من آثار المنخفض الجوي وموجة مياه الأمطار التي تساقطت على المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقامت لجنة الطوارئ بتسجيل الملاحظات الميدانية ورفعها تباعاً للأقسام المختصة للعمل على إجراء الصيانة الطارئة لبعض الشوارع الترابية والطرقات التي تأثرت قشرتها الإسفلتية وبنيتها التحتية جراء المنخفض الجوي والمطر، بالإضافة إلى مواصلة أعمال الصيانة الطارئة لمحطات ضخ الصرف الصحي.

وتجري عمليات الترميم وإزالة آثار المنخفض الجوي بجهود ذاتية من البلدية حيث قامت بتوجيه عدد من آلياتها لإغلاق الحفر في الشوارع الترابية التي أحدثتها السيول وذلك من خلال توفير كميات من الرمال وتفريغها في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى تحويل مسارات مياه الأمطار لحصرها في مسالك جديدة لإبعادها عن ممتلكات ومنازل المواطنين للحفاظ على أرواحهم وتجنيبهم المخاطر المحدقة.

ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى كافة الشوارع المتضررة الرملية منها والإسفلتية وصيانتها في غضون الأيام القليلة المقبلة حسب توفر إمكانيات البلدية.