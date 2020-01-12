عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

غزة-الرأي

بتمويل من الحكومة الصينية، سلمت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مشروع توريد وتركيب وتشغيل محطات تحليه مياه – مشروع قطرات الحياة – المرحلة الأولي لبلدية النصر برفح جنوب قطاع غزة، والذي بدأ تنفيذه في شهر آب العام الماضي.

وجري التسليم بحضور آمين سر جمعية عطاء فلسطين م. عماد الأغا و أ. محمد عاشور رئيس بلدة النصر والشركة الاستشارية مكتب إنشاءات الجزيرة للاستشارات الهندسية والمقاول شركة مروانكو للمقاولات والتجارة العامة.

وبين م. عماد الأغا أن المشروع شمل إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة المحطة الاولي في ملعب النصر المعشب، والثانية في مدرسة المسمية الأساسية العليا. وسيخدم هذا المشروع قرابة عشرة آلاف نسمة بالمياه الصالحة للشرب بالمجان بقدرة إنتاج (30.000 لتر مكعب يومياً) لكل محطة.

وأوضح انه تم عملية الفحص والتدقيق على المواصفات الفنية وآلية عمل المحطات من خلال مدقق خارجي م. جاسر مرجونة، وذلك بعد إنجاز جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.

وثمنت السيدة رجاء أبو غزالة شعت مدير عام الجمعية جهود الحكومة الصينية في خدمة الفلسطينيين، وموقف الصين الحازم تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الودية مع الشعب فلسطين، متمنية مزيداً من التعاون بتمويل مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية.

وشكر رئيس بلدية النصر أ. محمد جهود جمعية عطاء فلسطين الخيرية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع لخدمة البنية التحتية في البلدة.