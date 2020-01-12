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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386 ) الأحد 12/3/2020
أخبار فلسطينية
عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس
هنية يعزي بوفاة السلطان قابوس
فصائل فلسطينية تؤبن سليماني وتشيد بدور إيران بدعم المقاومة
"أوتشا": الاحتلال هدم 8 مبانٍ واقتلع 147 شجرة زيتون بأسبوعين
عباس ينعى السلطان قابوس ويعلن الحداد 3 أيام
"كهرباء القدس": الشركة الإسرائيلية خفضت التيار بلا مبرر فني أو مالي
باحث فلسطيني يطور سلالات دجاج لاحم تتحمل الحرارة
عريقات: نفتالي بنيت بدأ فعلياً بضم مستوطنات الضفة ومطلوب فتح تحقيق دولي
أخبار إسرائيلية
ليبرمان يهاجم القائمة العربية ونتنياهو وغانتس
نتنياهو ناعيا السلطان قابوس: زعيم عظيم عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام
بيتان يتجاهل اتصالًا من نتنياهو
وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارة إلى دبي بسبب اغتيال سليماني
الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات
قرار حاسم بشأن حصانة نتنياهو سيتخذ اليوم
موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة
3 أيام أمام الأحزاب الإسرائيلية لتقديم قوائم الانتخابات
يديعوت: كحلون سيعتزل الحياة السياسية
إسرائيل تنتقد تعيين مسؤول إسباني وصفها بأنها "دولة غير شرعية"
موشيه كحلون يقرر ترك الحياة السياسية
دعوة إسرائيلية لتعميم العبرية على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر
اخبار دولية
معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض حدة التوتر في الشرق الأوسط
أخبار عربية
مقتل 18 مدنياً بينهم 6 أطفال بقصف جوي في إدلب
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
للمرة الثانية في أسبوع.. إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرقي غزة
الشرق الاوسط
عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تغرق زراعات شرقي غزة
الشروق المصرية
منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بإلزام دولي لإسرائيل عدم عرقلة الانتخابات
الغد الأردنية
5 آلاف أسير بينهم أطفال ونساء في سجون الاحتلال
الشرق القطرية
الاحتلال يقرر نقل 60 قاصراً من الأسرى الفلسطينيين إلى سجن الدامون
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
منازل ذوي الأسرى في دائرة الهدم الإسرائيلي
الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من الضفة الغربية
الهدمي: شروط تقديم الدعم للفلسطينيين امتداد للتوافق الأوروبي الإسرائيلي
الاحتلال ينقل اليوم 60 أسيرًا من القاصرين دون حضور ممثليهم
خاص 202 ألف دولار قيمة مساعدات موظفي حكومة غزة المالية للفقراء
صابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
تقرير: بينيت ونتنياهو يقودان التوسع الاستيطاني برعاية أميركية
الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفرق عناتا
القدس المحلية
انتهاكات إسرائيلية بحق الأطفال في العيسوية
بيت لحم.. اجراءات عسكرية مشددة واعتقال شابين
تخصيص عمل معبر رفح للمعتمرين اليوم وغدا
مصطفى يطالب دول العالم باحترام الحقوق الفلسطينية في المياه
تحويل فتى للاعتقال الإداري وتجديده لثلاثة أسرى
هيئة إدارية جديدة لملتقى رجال الأعمال بالخليل
أسيران يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
وفد طلابي من جامعة هارفارد يزور معهد أريج ويطلع على المستجدات
تشييع جثمان أسير محرر في قباطية
وفاة شاب وإصابة آخرَين جراء شجار في النقب
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم
الرئيس ينعى السلطان قابوس بن سعيد
الأيام
غزة: أصحاب منازل دمرها الاحتلال يبتكرون طريقة جديدة للفت الأنظار إلى...
»سلع الشتاء تحتل مكاناً بارزاً على بسطات الباعة
نقل 60 أسيراً قاصراً إلى "الدامون" دون ممثليهم والأسرى...
وكالة صفا
إدخال كميات من غاز الطهي إلى القطاع عبر "كرم أبو سالم"
مجدلاني: لا سلام ولا دولة ولا انتخابات دون القدس
ضابط سابق: إسرائيل غير جاهزة للحروب والفيضانات والزلازل
أعمال تجريف استيطاني غربي سلفيت
بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل لملوحتهما
مخيم تدريبي في غزة للأطفال الموهوبين في الرسم
بينت ونتنياهو يقودان قطار الاستيطان والضم الزاحف بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يستأنف ضخ غاز الطهي إلى غزة
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر السودانية
الأسير زهران يواصل إضرابه لليوم الـ 112 بوضع صحي خطير
الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم
ضابط "إسرائيلي": نحن غير جاهزين للزلازل و والحروب
إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال سوقًا في سلواد
تعليم الوسطى تنفذ يوماً تدريبياً للجان الطوارئ المدرسية على
بلدية خان يونس تنفيذ أعمال صيانة لشوارع المدينة
فلسطين اليوم
سلاح الجو الإسرائيلي يستنفر لملاحقة طائرات إسرائيلية دخلت فلسطين المحتلة
جنوب الخليل: الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل
تحركات ونقاشات لعقد الانتخابات "الإسرائيلية"
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من الخليل
الاحتلال يحتجز عشرات المركبات قرب مفرق عناتا
دراسة : تحولات اجتماعية مهمة في القدس
سما نيوز
قرار حاسم بشأن حصانة نتنياهو سيتخذ اليوم
إسرائيل تنتقد تعيين مسؤول إسباني وصفها بأنها "دولة غير شرعية"
تخصيص عمل معبر رفح للمعتمرين اليوم وغدا
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة وتصعيد الاستيطان بالأغوار
خلال أسبوعين: هدم وتفكيك 78 مسكنا واقتلاع مئات الأشجار بالضفة
الأسرى يلوحون بالتصعيد احتجاجا على نقل 60 قاصرا لـ"الدامون"
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم شعفاط في القدس
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب بيت لحم
الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل جنوب..
الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم
رئيس لجنة فلسطين البرلمانية الأردنية: تصريحات فريدما..
مجدلاني: لا سلام ولا دولة ولا انتخابات دون القدس
وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان
حدث في مثل هذا اليوم
- 12 كانون ثاني (يناير)
- 2009 م استشهاد الصحفي محمد حرز الله الذي يعمل منتجا للأخبار في قناة القدس الفضائية.
- 2009م استشهاد الصحفي بلال ديبة الذي يعمل مصورا تلفزيونيا في قناة القدس الفضائية.
- 2006م استشهاد المجاهدين معتز أبو خليل وعلي أبو خزنة من سرايا القدس خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين.
- 2005م استشهاد مجاهدين من كتائب القسام في قراوة بني زيد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. والشهيدان هما: عبد الله الديك من كفر الديك قضاء سلفيت، ووافي الشعيبي من دير غسانة.
- 2003م مقتل مستوطنين اثنين وجرح 3 آخرين في اقتحام مستوطنة قرب مدينة العفولة المحتلة نفذه مجاهدان من بلدة قباطية غرب جنين، وسرايا القدس تتبنى العملية.
- 2000م النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي عمره 39 عاماً من مستوطني القدس الغربية، كان هدد بقتل رئيس الحكومة إيهود باراك حالما يجده أو يلتقي به.
- 2000م رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يتنبأ بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية خلال شهرين.
- 1968م سلطات الاحتلال تقيم أول مستوطنة لليهود في مرتفعات الجولان السورية.