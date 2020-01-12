غزة- الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386 ) الأحد 12/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

"أوتشا": الاحتلال هدم 8 مبانٍ واقتلع 147 شجرة زيتون بأسبوعين

عباس ينعى السلطان قابوس ويعلن الحداد 3 أيام

"كهرباء القدس": الشركة الإسرائيلية خفضت التيار بلا مبرر فني أو مالي

باحث فلسطيني يطور سلالات دجاج لاحم تتحمل الحرارة

أخبار إسرائيلية

ليبرمان يهاجم القائمة العربية ونتنياهو وغانتس

نتنياهو ناعيا السلطان قابوس: زعيم عظيم عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام

بيتان يتجاهل اتصالًا من نتنياهو

وزير الخارجية الإسرائيلي يلغي زيارة إلى دبي بسبب اغتيال سليماني

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات

قرار حاسم بشأن حصانة نتنياهو سيتخذ اليوم

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

يديعوت: كحلون سيعتزل الحياة السياسية

إسرائيل تنتقد تعيين مسؤول إسباني وصفها بأنها "دولة غير شرعية"

اخبار دولية

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني



مقتل 18 مدنياً بينهم 6 أطفال بقصف جوي في إدلب أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

للمرة الثانية في أسبوع.. إسرائيل تغرق أراضي زراعية شرقي غزة

الشرق الاوسط

عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس

الخليج الإماراتية

«إسرائيل» تغرق زراعات شرقي غزة

الشروق المصرية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية



منازل ذوي الأسرى في دائرة الهدم الإسرائيلي فلسطين اون لاين

القدس المحلية

انتهاكات إسرائيلية بحق الأطفال في العيسوية

تخصيص عمل معبر رفح للمعتمرين اليوم وغدا

مصطفى يطالب دول العالم باحترام الحقوق الفلسطينية في المياه

تحويل فتى للاعتقال الإداري وتجديده لثلاثة أسرى

هيئة إدارية جديدة لملتقى رجال الأعمال بالخليل

أسيران يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وفد طلابي من جامعة هارفارد يزور معهد أريج ويطلع على المستجدات

تشييع جثمان أسير محرر في قباطية

وفاة شاب وإصابة آخرَين جراء شجار في النقب

الرئيس ينعى السلطان قابوس بن سعيد

الأيام

غزة: أصحاب منازل دمرها الاحتلال يبتكرون طريقة جديدة للفت الأنظار إلى...

»سلع الشتاء تحتل مكاناً بارزاً على بسطات الباعة

نقل 60 أسيراً قاصراً إلى "الدامون" دون ممثليهم والأسرى...

وكالة صفا

مجدلاني: لا سلام ولا دولة ولا انتخابات دون القدس

ضابط سابق: إسرائيل غير جاهزة للحروب والفيضانات والزلازل

أعمال تجريف استيطاني غربي سلفيت

بلدية غزة تُوقف بئرين عن العمل لملوحتهما

بينت ونتنياهو يقودان قطار الاستيطان والضم الزاحف بالضفة

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة وتصعيد الاستيطان بالأغوار

خلال أسبوعين: هدم وتفكيك 78 مسكنا واقتلاع مئات الأشجار بالضفة

الأسرى يلوحون بالتصعيد احتجاجا على نقل 60 قاصرا لـ"الدامون"

وكالة وفا

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب بيت لحم

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل جنوب..

الاحتلال يعتقل فتيين من بيت لحم

رئيس لجنة فلسطين البرلمانية الأردنية: تصريحات فريدما..

مجدلاني: لا سلام ولا دولة ولا انتخابات دون القدس

وزيرا الحكم المحلي والزراعة يتفقدان مكب زهرة الفنجان

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