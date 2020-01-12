الزراعة: 500 ألف دولار خسائر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، تقدير أولى للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين نتيحة فتح سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقى محافظة غزة وجباليا، وبيت حانون.

وأفادت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الأحد، بأن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال أسبوع الأمر الذي أدى لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، واتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالاضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الارأضي.

وذكرت أن الخسائر شرق الشجاعية كانت على النحو التالي: تضرر حوالي ٧٠٠ دونما مزروعة بمحاصيل حقلية( شعير ، قمح، بيقا...الخ) و١٠٠ دونم مزروعة بمحاصيل خضار (ملفوف، زهرة، بازيلاء، بصل...الخ) بالإضافة إلى تضرر حوالي ١٠٠ صندوق نحل، حيث قدرت إجمالي الأضرار هناك بنحو 350 ألف دولار.

أما في محافظة الشمال وتحديدا في منطقتي حباليا وبيت حانون، فكانت الخسائر على النحو التالي: تضرر حوالي 120 دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية، وتضرر عدد من الدفيئات الزراعية، ومزارع دواجن، حيث قدرت الخسائر فيها حوالي 150 ألف دولار.

وفي السياق، نفذت الطواقم الفنية في مديرية زراعة غزة والشمال اليوم وأمس جولات تفقدية على أراضي المزارعين بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه باتجاه أراضي المزارعين للمرة الثانية على التوالي وكبدتهم خسائر مالية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها العاملة في الميدان تعرضت أثناء معاينتها للمكان إلى إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل جيش الاحتلال الأمر الذي أدى إلى عرقلة العمل.

وناشدت المنظمات الدولية والانسانية إلى حماية المزارعين، ووقف الاعتداء عليهم وعلى أراضيهم.