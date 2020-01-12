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أوقاف غزة تُكرم كوكبة من حفظة كتاب الله لعام 2019م

12 كانون ثاني / يناير 2020 10:40

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غزة- الرأي

كرمت مديرية أوقاف غزة كوكبة من حفظة كتاب الله لعام 2019م. في مسجد العمري الكبير، جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي تنظمه لتكريم حفظة كتاب الله،وذلك في إطار تشجيع الطلاب على مواصلة مسيرة التميز وحفظ كتاب الله.
وحضر الحفل كلاً من د. محمد سالم مدير أوقاف غزة و أ. مازن النجار مدير عام الإدارة العامة للتحفيظ و أ. عبد اللطيف سالم رئيس قسم التحفيظ بأوقاف غزة ولفيف من قيادات الدعوة وحركة الأحرار الفلسطينية وحشد من المصلين.
بدوره، أكد سالم على أهمية تعليم القرآن الكريم في حياتنا، وأجره ودوره في إعداد جيل قادر على مواصلة الطريق لتحرير بيت المقدس من دنس اليهود المعتدين، مثمناً في الوقت ذاته جهود الإدارة العامة للتحفيظ وقسم التحفيظ بأوقاف غزة لدورهم الريادي في رعاية حفظة كتاب الله وتقديم كل ما يلزمهم.
كما وهنأ سالم مرشدي قسم التحفيظ والطلبة المحتفى بهم والمحفظين، سائلا المولى عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
من جهته، تحدث النجار عن فضل كتاب الله وفضل علومه حملته وحفظته على حد سواء، وحث الطلاب علي الجد والاجتهاد في المسارعة إلى حفظ كتاب الله؛ لأنهم هم أعظم الخلق أجراً ، وأكثرهم ثواباً عند الله عز و جل.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والاستماع لعدد من الأصوات الندية والابتهالات واختتم الاحتفال بتكريم مرشدي قسم التحفيظ والطلاب الحافظين لكتاب الله.
 

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