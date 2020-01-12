تحفيظ العمل النسائي يعقد ورشة عمل حول برنامج التحفيظ المحوسب

غزة- الرأي

عقدت دائرة التحفيظ بالعمل النسائي ورشة عمل حول البرنامج التطبيقي المحوسب الخاص بالتحفيظ والذي استهدف رؤساء الشعب مرشدات المناطق بمشاركة مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار ومدير العمل النسائي أ. مها الشوبكي والإداريات ومهندس البرنامج بهاء لافي.

بدوره،أوضح النجار أن البرنامج عبارة عن موقع الكتروني يتضمن الملفات الإدارية المتعلقة بالمحفظات مثل التقارير الدورية والاستمارات الشهرية والزيارات التفتيشية، منوهًا الى أنه يشمل كافة البيانات الخاصة بطلبة التحفيظ على المستوى الشخصي والتعليمي.

من جهتها، قالت الشوبكي أن البرنامج المحوسب يدخل في دائرة العمل التطويري لعام 2020 بهدف توفير الوقت والجهد والعمل بجودة أسرع والحصول على نتائج أكثر دقة ، مؤكدة على ضرورة العمل على البرنامج تزامنًا مع الضروريات التكنولوجية المعاصرة.

وفي ختام الورشة ثمنت الموظفات جهود وزارة الأوقاف المبذولة لعملها على الارتقاء ببرامج التحفيظ وسعيها المتواصل للوصول إلى التميز على المستوى الإداري والميداني لمراكز التحفيظ على مستوى القطاع.