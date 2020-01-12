"الثقافة" تعلن الإنتهاء من إستقبال طلبات المشاركة في مهرجان الإبداع الشبابي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن الإنتهاء من إستقبال طلبات المشاركة في مهرجان الإبداع الثقافي الشبابي الأول، المقرر إقامته في مدينة غزة نهاية يناير الجاري، وسيتم من خلاله عرض إبداعات الشباب الموهوبين والمبدعين في مجالات عدة.

وقال وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي: "أن المهرجان يأتي انسجامًا من سعي الوزارة الحثيث لرعاية المواهب والمبدعين، خاصة من فئة الشباب والناشئين والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم ليكونوا أكثر مبادرة وحضورًا وتأثيرًا في المشهد الفلسطيني".

وأوضح أن المشاركة في المهرجان شهدت إقبالًا شديدًا من جانب الشباب حيث بلغ عدد من تقدموا بطلبات للمشاركة أكثر من (500) شاب وشابة من الموهوبين في المجالات الثقافية والفنية والفكرية والتراثية المتنوعة، وهو ما يؤكد على مستوى الإبداع العالي الذي يتمتع به الشباب الفلسطيني.

وبيّن أن الوزارة ستكون جهة مشرفة على المهرجان، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية تتكون من عدد من النشطاء الشباب المبدعين في مجالات عدة، وستمنح لهم الفرصة للتجهيز للمهرجان بكافة مراحله، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة بتفاصيلها الدقيقة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ذواتهم وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم إبداعاتهم للمجتمع الفلسطيني.