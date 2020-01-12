قسم الأرشيف الطبي يرحل اكثر من 16 الف ملف طبي ورقي للأرشيف المركزي

غزة- الرأي

قام قسم الأرشيف الطبي بترحيل حوالي 16025 ملفا طبيا ورقيا إلى الأرشيف المركزي لوزارة الصحة وذلك استكمالا لانجاز الأرشفة الإلكترونية ووصولا لملف الكتروني شامل .

يأتي هذا الإجراء في اطار سعي مستشفى النصر للإنتهاء من العمل كليا بنظام الملف الورقي واستبداله بالملف الإلكتروني والذي يسهل الوصول لمعلومات المريض الطبية والتحاليل وصور الأشعة بكل سهولة ويسر .

هذا ويتم في الوقت الحالي سحب ملفات المرضى المنومين بالأقسام بعد خروجهم من القسم بشكل يومي من خلال السكانر اضافة الي سحب ملفات العيادة الخارجية بعد مراجعة المريض بنفس اليوم .

بدوره، أثنى رئيس قسم خدمات المرضى مصطفى النونو على جهود جميع العاملين في قسم الأرشيف الطبي وشعبتي السجلات الطبية والدخول والخروج على جهودهم على مدار عامين في انجاز تلك المهمة .

الجدير ذكره أن قسم الأرشيف الطبي قام بسحب ما يزيد 46 الف ملف الكترونيا في أقل من سنتين بمعدل 1.182.074 مليون ورقة .

فيما يتبقى حوالي 21700 ملف ورقي مسحوبة جميعها الكترونيا وهي ملفات غير راكدة لم ينطبق عليها عملية الترحيل .