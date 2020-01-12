وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات "لجنة فنيه مختصة لمناقشة البديل عن دفاتر المخالفات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تنظم رحلةعلمية و يوماً تدريبياً في الآمن التقني وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبى :تشغيل جهاز C.T. متعدد المقاطع وكالة الرأي الفلسطينية قسم الأرشيف الطبي يرحل اكثر من 16 الف ملف طبي ورقي للأرشيف المركزي وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تعلن الإنتهاء من إستقبال طلبات المشاركة في مهرجان الإبداع الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ العمل النسائي يعقد ورشة عمل حول برنامج التحفيظ المحوسب وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُكرم كوكبة من حفظة كتاب الله لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 500 ألف دولار خسائر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الفوج الثالث من معتمري غزة يغادر للديار الحجازية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386 ) الأحد 12/3/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تنظم رحلةعلمية و يوماً تدريبياً في الآمن التقني

12 كانون ثاني / يناير 2020 11:17

1
1

غزة- الرأي

نظمت مديرية تعليم الوسطى رحلة علمية و يوماً تدريبياً في الأمن التقني للهواتف الذكية لمديري المدارس و مديراتها، وذلك في إطار التنسيق و التعاون المشترك بين مديرية تعليم الوسطى و الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور  مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المدير الإداري ناصر السدودي و المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و رئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شمله، وكلاً من أ. د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية و د. هشام غراب نائب مساعد الكلية للشؤون الأكاديمية  وفريق من الكلية الجامعية زياد الغريز و أحمد درويش و محمد نصار، و بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً من مديري المدارس و مديراتها.

بدوره،  قال  مدير التعليم: "أن  هذا اليوم التدريبي يأتي  في إطار التنسيق و التعاون المشترك بين مديرية تعليم الوسطى و الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  و الذي يهدف إلى الارتقاء بالكادر الإداري و التربوي في الميدان التعليمي و الاطلاع بشكل كامل على أعمال الكلية الجامعية المتميزة.

 و أضاف هشام الحاج  بأن هذا اليوم التدريبي و الرحلة العلمية  هي الأولى من نوعها و التي تنفذها المديرية لمديري المدارس خارج حدود المديرية بالتنسيق مع الكلية الجامعية، مثمناً الدور الرائد الذي تقدمه الكلية في خدمة المسيرة التعليمية و التربوية.

و في ختام كلمته شكر مدير التربية و التعليم رئيس الكلية الجامعية و أعضاء مجلس إدارتها و الطاقم العامل فيها على الجهود المبذولة في إنجاح اليوم التدريبي و الرحلة العلمية و التي لاقت قبولاً واضحاً للمشاركين.

من جهته ، قال رئيس الكلية الجامعية أ. د. رفعت رستم : "أننا في الكلية الجامعية سعداء اليوم في الالتقاء بنخبة من مديري المدارس و مديراتها و الذي سمعنا عنهم التميز و الإبداع في الميدان التربوي و هذا شاهد من خلال نتائج الثانوية العامة للعام الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة في التنسيق الكامل و التعاون مع الكلية الجامعية.

و أضاف د. رستم بأن الكلية الجامعية على استعداد تمام لتسهيل المهام لمديرية التربية و التعليم في المحافظة الوسطى للوصول إلى التميز،   مطالباً الحضور بتكرار زيارة الكلية و الإطلاع على ما هو جديد من برامجها و أقسامها.

و هذا و تخلل اليوم التدريبي و الرحلة العلمية  تدريب المشاركين الأمن التقني للهواتف الذكية و الطريقة الأمثل لاستخدام الهواتف الذكية، و جولة واسعة لأقسام الكلية و تكريم المشاركين في اليوم التدريبي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟