تعليم الوسطى تنظم رحلةعلمية و يوماً تدريبياً في الآمن التقني

غزة- الرأي

نظمت مديرية تعليم الوسطى رحلة علمية و يوماً تدريبياً في الأمن التقني للهواتف الذكية لمديري المدارس و مديراتها، وذلك في إطار التنسيق و التعاون المشترك بين مديرية تعليم الوسطى و الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المدير الإداري ناصر السدودي و المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و رئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شمله، وكلاً من أ. د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية و د. هشام غراب نائب مساعد الكلية للشؤون الأكاديمية وفريق من الكلية الجامعية زياد الغريز و أحمد درويش و محمد نصار، و بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً من مديري المدارس و مديراتها.

بدوره، قال مدير التعليم: "أن هذا اليوم التدريبي يأتي في إطار التنسيق و التعاون المشترك بين مديرية تعليم الوسطى و الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية و الذي يهدف إلى الارتقاء بالكادر الإداري و التربوي في الميدان التعليمي و الاطلاع بشكل كامل على أعمال الكلية الجامعية المتميزة.

و أضاف هشام الحاج بأن هذا اليوم التدريبي و الرحلة العلمية هي الأولى من نوعها و التي تنفذها المديرية لمديري المدارس خارج حدود المديرية بالتنسيق مع الكلية الجامعية، مثمناً الدور الرائد الذي تقدمه الكلية في خدمة المسيرة التعليمية و التربوية.

و في ختام كلمته شكر مدير التربية و التعليم رئيس الكلية الجامعية و أعضاء مجلس إدارتها و الطاقم العامل فيها على الجهود المبذولة في إنجاح اليوم التدريبي و الرحلة العلمية و التي لاقت قبولاً واضحاً للمشاركين.

من جهته ، قال رئيس الكلية الجامعية أ. د. رفعت رستم : "أننا في الكلية الجامعية سعداء اليوم في الالتقاء بنخبة من مديري المدارس و مديراتها و الذي سمعنا عنهم التميز و الإبداع في الميدان التربوي و هذا شاهد من خلال نتائج الثانوية العامة للعام الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة في التنسيق الكامل و التعاون مع الكلية الجامعية.

و أضاف د. رستم بأن الكلية الجامعية على استعداد تمام لتسهيل المهام لمديرية التربية و التعليم في المحافظة الوسطى للوصول إلى التميز، مطالباً الحضور بتكرار زيارة الكلية و الإطلاع على ما هو جديد من برامجها و أقسامها.

و هذا و تخلل اليوم التدريبي و الرحلة العلمية تدريب المشاركين الأمن التقني للهواتف الذكية و الطريقة الأمثل لاستخدام الهواتف الذكية، و جولة واسعة لأقسام الكلية و تكريم المشاركين في اليوم التدريبي.