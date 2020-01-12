"النقل والمواصلات "لجنة فنيه مختصة لمناقشة البديل عن دفاتر المخالفات المرورية

غزة-الرأي

اجتمعت اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم ( 2019-147 ) من قبل سعادة وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ لمناقشة آلية تطوير المخالفات المرورية وتحريرها من خلال التطبيق الالكتروني وذلك بحضورممثلين عن وزارة المالية والنيابة العامة وشرطة المرور والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الاتصالات في مقر الوزارة .

وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة م. حسن عكاشة و م. هيثم أبو قاسم ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقيد نافع الطناني ممثلا ً عن شرطة المرور للبدء في وضع الآليات المطلوبة لتصميم التطبيق حيث يهدف هذا التطبيق إلى إلغاء دفاتر المخالفات المرورية التي بحوزة شرطي المرور وإستبدالها وتقييدها إلكترونياً من قبل شرطي المرور.

بدوره، أوضح م. حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص ورئيس اللجنة بأنه سيتم إعلام النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء بتفاصيل وحيثيات هذا الموضوع بعد خروجه بصورته النهائية .

