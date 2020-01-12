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حماس تدعو لخوض معركة جماعية لمواجهة الاستيطان

12 كانون ثاني / يناير 2020 11:44

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والسيطرة على بيوت الفلسطينيين في القدس وطرد سكانها يأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الاستعمارية.

ودعا برهوم في تصريح صحفي الفلسطينيين جميعًا إلى خوض معركة جماعية موحدة بطرق نضالية كفاحية شعبية مقاوِمة لمواجهة هذه السياسة الخطيرة وإفشالها بكل قوة.

وبيّن برهوم أن الاحتلال يسعى إلى نهب أراضي الفلسطينيين وأملاكهم، والاستيلاء عليها بالقوة لفرض أمر واقع لاستكمال وجود دولة يهودية عنصرية متطرفة ستكون الأخطر على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها.

وأوضح أن المواقف الضعيفة للسلطة الفلسطينية وتجريمها وقمعها للمقاومة في الضفة الغربية واستمرار التنسيق الأمني، وصمت المنظومة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على جرائم العدو وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات.

وطالب بمغادرة وهم إمكان الوصول إلى حلول سياسية مع الاحتلال، والضغط على صناع القرار في المنطقة مستندين إلى مواقف وقرارات الشعوب الحرة المحبة لفلسطين لوقف كل أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني، والعمل على تعزيز مقاومة شعبنا وصموده لاسترداد حقوقه وحماية مصالحه.

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