وزارة الاسرى توضح خطورة أوضاع الأسرى فى ظل اشتداد البرودة

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن إدارة السجون صعدت في الآونة الأخيرة وخاصة مع اشتداد المنخفض القطبي من اعتداءاتها، فلا تزال ترفض إدخال الأغطية والملابس ووسائل التدفئة التي تقيهم برد الشتاء ولا يسمح لذوي الأسرى بإدخالها خلال الزيارة، مما يفاقم أوضاعهم المعيشية في مواجهة البرد القارس الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى .



وبينت الوزارة أن هناك قيود تفرضها مصلحة السجون على استخدام الكهرباء وأدوات التدفئة، حيثُ يمنع الأسير حتى ولو على حسابه الخاص من شراء أية مدفئة لاتقاء شر البرد، وهذا يجعل من فصل الشتاء فصل مُعاناة مليء بالأمراض التي يُصاب بها الأسرى وعلاجها في الغالب حبة دواء لكل أصناف وأنواع هذا المرض، وفي أحيان كثيرة توفر بعض ما يحتاجه الأسرى من ملابس شتوية وأغطية في مقصف السجن وبأسعار باهظة في محاولة منها لاستغلال حاجة الأسرى لها ونهب أموالهم.



وأشارت الوزارة إلى أن البرودة الشديدة في بعض السجون كسجن النقب تصل لدرجة تجمد بعض أطراف المعتقلين من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل للتدفئة، إضافة إلى نقص كبير في المياه الساخنة فى ظل هذه الأجواء الباردة التى تستمر لعدة شهور، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى حيث يصاب العديد منهم بوعكات صحية خاصة في سجن النقب الذي يوجد به عدد كبير من الأسرى وخاصة الاداريين واللذين يتعرضون للعديد من الاعتدءات والعزل رغم الاجواء الباردة.

وبينت ان الأوضاع داخل مراكز التوقيف في حوارة وعوفر وعتصيون التي تدار من قبل الجيش العسكري " الإسرائيلي " لا تقل صعوبة عن باقى السجون نظراً لعدم ملاءمة هذه المراكز لإدني ظروف الحياة الإنسانية، حيث غمرت المياه زنازين الاسرى ، في ظل إصرار إدارة السجن على إبقاء النوافذ مفتوحة مما أدى إلى إغراق فراشهم وتبللت ملابسهم ، وهذه الظروف حرمتهم من النوم.



وطالبت الوزارة منظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالنظر بجدية الى خطورة الاوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون مع اشتداد برودة الشتاء والعمل على اداخال كافة المستلزمات التي تقي الأسرى من البرد الشديد ، وتوفير ما يلزم من وسائل تدفئة وتهيئة السجون بشكل عام لاستقبال فصل الشتاء ، محمله الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى وخاصة الأسرى المرضى الذين تتضاعف معانتهم في هذا الفصل بالذات .



جدير بالذكر أن حوالى 5,700 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 200 طفلاً، 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي، و5 قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"، و42 أسيرة، و6 نواب، و450 معتقل إداري.