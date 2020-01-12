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هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس

12 كانون ثاني / يناير 2020 11:57

مسقط - الرأي

وصل اليوم الأحد، وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب وصل "الرأي" إن هنية والوفد المرافق له سيقدم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس.

وأعلن الديوان السلطاني العُماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد فجر أمس السبت عن عمر 79 عاماً.

وبعث هنية أمس، برقية تعزية بوفاة السلطان قابو، وقال: تلقينا في حركة حماس بفلسطين ببالغ الحزن والرِّضا والتسليم بقضاء الله وقدره، خبر وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب الجلالة السّلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وتقدّم هنية بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، وجميع أفراد أسرة آل سعيد الكرام، والشعب العُماني الشقيق، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم الشعب العُماني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وذكر في رسالته أنَّ السلطان قابوس بن سعيد انتقل إلى رحمة الله بعد حياة ومسيرة حافلة بالعطاء ونهضة شاملة في السلطنة، وسياسة حكيمة عربياً وإسلامياً ودولياً، وأدوار مشهودة في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلاله.

وسأل هنية الله الرحمة للسلطان قابوس والثواب والأجر على ما قدّم في حياته من إنجازات وتضحيات في سبيل خدمة بلاده ورفعة مكانتها وتطوّرها.

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