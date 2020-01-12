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"الشباب والرياضة" تفتتح دورة تأهيل لاعبين في لعبة الننشاكو

12 كانون ثاني / يناير 2020 12:12

"الشباب والرياضة" تفتتح دورة تأهيل لاعبين في لعبة الننشاكو

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة -دائرة التدريب الرياضي، دورة تأهيل لاعبين في لعبة الننشاكو صباح اليوم الأحد، ضمن برنامج التدريب الرياضي بالوزارة للعام 2020 والخطة التي اعتمدتها الوزارة والإدارة العامة للشئون الرياضية.


وأوضح محمود مسعود مدير التدريب الرياضي بالوزارة أن دورة تأهيل اللاعبين ودورة تأهيل مدربين درجة (3) ستقام على مدار أسبوعين بمشاركة (40) متدرب.


وأضاف مسعود أن الدورة يحاضر فيها كل من المدربين أحمد العقيلي واياد عرفات ومحمد أبو صقر، في قاعتي النادي الأهلي ونادي النصر العربي بمدينة غزة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجا متكاملا للتدريب الرياضي خلال العام 2020 يتضمن العديد من الدورات التدريبية وفي معظم الألعاب لتلبية احتياجات الرياضيين والشباب.

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