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قوات قمع تقتحم قسم (3) بـ "ريمون" وتنقل عددًا من الأسرى

12 كانون ثاني / يناير 2020 12:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (3) في سجن "ريمون"، ونقلت أعضاء من الهيئة التنظيمية، عُرف منهم الأسرى: جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وآخرون، وذلك دون معرفة الجهة التي نقلوا إليها.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالة من التوتر الشديد تسود السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت قسم (6) في سجن "ريمون" قبل تسعة أيام، وجرى في حينه نقل 120 أسيرا إلى سجن "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد.

ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال قد صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن سجن "ريمون" تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في سجني "عوفر، والنقب".

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