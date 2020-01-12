مجلس بلدية غزة يعقد لقاء " البيت المفتوح "

غزة- الرأي

عقد مجلس بلدية غزة لقاء البيت المفتوح وذلك ضمن جهوده لتعزيز المساءلة المجتمعية بين البلدية والمواطنين وإطلاع المواطنين على أهم الأعمال التي أنجزها المجلس برئاسة د. يحيى السراج منذ توليه المسؤولية في مطلع شهر آب / أغسطس الماضي .



وشارك في اللقاء الذي عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي، رئيس البلدية د. يحيى السراج، ونائبه م. احمد أبو راس، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء م. سمير مطير، وأعضاء المجلس البلدي، ونخب مجتمعية، ولفيف من الوجهاء والمواطنين .



بدوره، قال رئيس البلدية إن المجلس البلدي يحرص على مشاركة كافة فئات المجتمع في صنع القرار من خلال لقاءات البيت المفتوح واللقاءات الأخرى التي تعقدها البلدية، ووضع عناوين رئيسية للعمل أبرزها هيكلية البلدية، وتفعيل المراكز الثقافية، وتطوير الخدمات وتسهيل المعاملات، واستثمار الموارد البشرية .



وأوضح أن المجلس البلدي لديه طموحات عديدة ويعمل على عدة مسارات لتحقيقها بهدف تطوير المدينة وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو يسعى لزيادة الانفتاح على كافة الصعد المحلية والدولية .



وأضاف:" أن البلدية نفذت منذ تسلمه رئاستها العديد من المشاريع والأعمال وهي بداية سليمة ونسعى لتطويرها ونحن نعقد هذا اللقاء لأخذ المشورة والرأي من المواطنين للاستمرار في مسيرة العمل والبناء .



وبين أن التحديات كبيرة لامجال لحصرها ولكن هذا ليس سببا للتقاعس، ورغم كل الصعوبات التي نواجهها هناك مجال للنجاح وتطوير العمل، موضحاً أن لقاء البيت المفتوح له تتاريخ مع البلدية، حيث عقدت البلدية على مر السنوات الماضية اللقاء لتطوير العمل ووضع تصورات وتوصيات ولإعداد الخطط التنموية .



وتخلل اللقاء عرض أفلام قصيرة عن أهم أعمال المجلس منذ تسلمه، وفيديو عن أعضاء المجلس البلدي، وأخر عن مدينة غزة وتاريخها وأهم معالمها والمشاريع التنموية التي نفذتها البلدية خلال الفترة الماضية .



وجرى خلال اللقاء نقاش بين المواطنين الحاضرين وأعضاء المجلس البلدي حول أهم الاحتياجات والمشاريع والقضايا التي تهم المواطنين، وكيفية تطوير العمل، وسبل تحسين واقع الخدمات المختلفة التي تقدمها البلدية للمواطنين .



وأكد المجلس أنه يسعى لتطوير العلاقات الدولية للبلدية وفتح قنوات مع بلديات أخرى وإقامة علاقات توأمة مع بلديات جديدة من أجل توسيع التعاون وتنفيذ مشاريع خدماتية جديدة وتبادل الخبرات مع البلديات المتوأمة .



وبخصوص تنظيم البسطات،أوضح المجلس أنه تلقّي العديد شكوى المواطنين بشأن البسطات؛ وهنا تقف بلدية غزة بين موقفين: أحدهما أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب جداً والناس بحاجة لفرص عمل، ومن ناحيةٍ أخرى أن البسطات أدّت إلى الانفلات، مبيناً أن ماتقوم به البلدية هو التنظيم والضبط لتضمن الأمان لمُستخدمي الشارع، وكذلك تحرص على ضمان لقمة عيش لصاحب البسطة من خلال استقبال البسطات في سوق اليرموك .



وفيما يتعلق بموضوع الباعة المتجوّلين، والإزعاج الصادر عنهم بسب استخدام مكبرات الصوت؛ بين المجلس أنه تم اتّخاذ قرار قبل فترةٍ بتقنين هذه الظاهرة، واستخدام المكبّرات خلال الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.



وفي ختام اللقاء شدد على المجلس على أن أبوابه مفتوحة أمام كل فئات المجتمع في المدينة للاستماع لأرائهم وتبادل الرأي والمشورة بهدف تطوير العمل وتوسيع المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار .



يذكر أنه تم اختبار المجلس البلدي الحالي برئاسة د. يحيى السراج خلال لقاء البيت المفتوح في مطلع شهر آب / أغسطس من العام الماضي بمشاركة نخب مجتمعية ووجها ومواطنين من مختلف شرائح المجتمع .

