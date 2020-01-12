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وزارة المالية تبحث التعاون المشترك مع هيئة المعابر و الحدود

12 كانون ثاني / يناير 2020 12:19

وزارة المالية تبحث لتعاون المشترك مع هيئة المعابر و الحدود
وزارة المالية تبحث لتعاون المشترك مع هيئة المعابر و الحدود

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية عوني الباشا في مكتبه، وفداً من هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني يرأسه مديرها العام العميد فؤاد أبو بطيحان لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بعمل موظفي المعابر.

ورحب الباشا بالوفد، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة المعابر والحدود لما لها من أهمية كبيرة بتسهيل حركة المواطنين وخدمة الاقتصاد المحلي الفلسطيني.

وأوضح الباشا أن المعابر الحدودية تعتبر من الروافد المهمة للإيرادات العامة وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة والارتقاء به, مشيداً بجهود موظفي المعابر الذين يعملون ليل نهار بخدمة المواطنين والحفاظ على المال العام.

بدوره أكد العميد أبو بطيحان على ضرورة توفير كافة الإمكانات على المعابر والعمل على تطويرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, عبر معبر رفح البري

وتم خلال الزيارة مناقشة آليات عمل المعابر الحدودية, والخدمات المقدمة للمواطنين رغم قلة الامكانيات والموارد المالية, وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية وهيئة المعابر والحدود لتذليل أي عقبات تواجه عمل موظفي المعابر.

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