التوجيه السياسي ينفذ عددًا من الأنشطة التوعوية والجولات الميدانية

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظات غزة مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية والجولات الميدانية التي استهدفت عددًا من الأجهزة الأمنية والشرطة النسائية، وطلبة المدارس والجامعات، المخيمات التربوية داخل المراكز الثقافية، ونساء المجتمع المحلي، النزلاء".

ونفذت هيئة التوجيه السياسي بمحافظة خانيونس 4 لقاءات تثقيفية وتوعوية شملت طالبات المرحلة الثانوية ضمن المخيم التربوي والثقافي، ولقاء توعوي أخر لأفراد وضباط الشرطة النسائية حول إتقان العمل والجودة وأهمية الانضباط في العمل.

بدورها ، تحدثت ملازم أول يسرى الأسطل عن دور الطلبة الريادي في بناء المجتمع ونهضة الأمة.

من جانب أخر، تحدث العقيد نضال كلاب مدير عام مراقب وزارة الداخلية بخان يونس في لقاء أمني لضباط الأجهزة الأمنية عن أهمية الأمن ومفهوم الأمن.

كما تحدثت النقيب زياد أبو حطب في لقاء توعوي لنزلاء السجن المركزي بخان يونس عن مخاطر المخدرات وأثارها على الفرد والمجتمع.

وفى محافظة الشمال نفذت هيئة التوجيه السياسي 3 لقاءات وجولات ميدانية شملت لقاء توعوي لطالبات المرحلة الثانوية.

كما ألقى قسم العمل النسائي، كلمة توعوية بعنوان " الابتزاز الالكتروني ومخاطره " للمشاركات في مخيم التربوي للمرحلة الثانوية والإعدادية في مركز قرطبة الثقافي.

الى جانب القاء سلسلة لقاءات توعوية وتثقيفية خلال جولة ميدانية على أماكن انتشار الشرطة العسكرية بالمحافظة.

من جهة أخرى، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة 5 لقاءات توعوية وجولات ميدانية شملت الشرطة النسائية وجولة ميدانية على النقاط المنتشرة لضباط وأفراد قوات الأمن الوطني بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة لقاءً تثقيفيًا عن مخاطر المخدرات، لنساء المجتمع المحلي ".