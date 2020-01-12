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"التعليم" تبدأ تسديد معاملات من مستحقات الموظفين

12 كانون ثاني / يناير 2020 12:34

غزة - الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي خدمة تسديد مجموعة من المعاملات المتعلقة بالدفع الإلكتروني من المستحقات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" أن المعاملات هي:

رسوم تصديق شهادة الثانوية العامة من خلال مديريات التعليم.

رسوم تصديق شهادتي الدبلوم والشامل.

رسوم تصديق الشهادات الجامعية.

رسوم استخراج شهادة ثانوية عامة.

رسوم استخراج شهادة ثانوية عامة (كرتون).

رسوم شهادة الامتحان الشامل (بدل فاقد).

رسوم تسجيل رياض أطفال حكومية.

رسوم امتحان المستوى.

رسوم ثانوية عامة – دراسة خاصة.

وأشارت إلى أنه بإمكان أي موظف له مستحقات في وزارة المالية بغزة من تسديد المعاملات من المستحقات عن نفسه وكذلك الأقارب من الدرجة الأولى وذلك من خلال زيارة وزارة التعليم أو أقرب مديرية لمكان سكنه مصطحبًا معه رقم هوية المستفيد ورقم هوية الموظف حيث أنه خلال عملية التسديد سيتم ارسال رسالة sms على رقم جوال الموظف يظهر رقم كود التحقق لإتمام عملية التسديد.

وأوضحت أن ذلك يندرج ضمن الخطوات الحكومية للاستفادة من المستحقات في تسديد المعاملات الحكومية.

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