قسم حضانة النصر يستقبل اكثر من 7 الاف طفلاً خلال العام 2019

غزة- الرأي

أكد التقرير الصادر عن قسم خدمات المرضى في مستشفى النصر للأطفال، أنه تم إستقبال 7448 طفلاً حديثي الولادة منذ بداية العام وحتى نهاية ديسمبرمن العام الحالي 2019 فيما بلغ عدد حالات الدخول 1494 طفل .

ولفت التقرير إلى أن عدد المترددين على قسم الحضانة خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من (806 ) حالة منهم 124 حالة دخول .

بدورها، أوضحت د. شيرين عابد رئيس قسم الحضانة أن القسم مصنف ضمن المستوى الثالث حسب تصنيف شبكة الحضانات في قطاع غزة، و هو المستوى الأكثر قدرة على التعامل مع الحالات الصعبة للأطفال غير مكتملي النمو، ويحتوي القسم على 30 حاضنة منها 11حاضنة عناية مركزة و 3 غرف عزل و 8 عناية متوسطة بالإضافة إلى لغرفة مبيت الطفل مع الأم تحتوي على 8 أسرة.

ونوهت إلى أن وزن المولود الطبيعي عند الولادة ما بين: 2.5 إلى 4 كيلو جرامات، وأن الأطفال حديثي الولادة وزنهم يكون ما بين هذين الرقمين وما دون ذلك يتم تقييم الطفل في قسم الحضانة مؤكدة أن أغلب الحالات التي تصل القسم تكون قليلة الوزن نتيجة ولادة مبكرة .

وبينت د. عابد أن مرض اليرقان يشكل السبب الأول لدخول الحالات يليه الالتهابات الجرثومية التهابات الصدر وحالات القلب ،كما تم التعامل مع عدة حالات شخصت كالتهابات شديدة بالرئتين وكانت في مرحلة طبية حرجة جدا ولكن بفضل مجهودات الطاقم الطبي مع وجود بروتوكولات علاجية حديثة خرجت عدد من الحالات في حالة تحسن .

و أشارت إلى أنه تم التعامل مع 16 حالة جراحية جميعها خرجت بتحسن منها انسداد في الأمعاء، و فتق الحجاب الحاجز .

وفي العام 2019 تم اطلاق أول بروتوكول موحد ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وأجريت عدة ورشات عمل لتطبيق هذه البروتوكولات تحت اشراف الدكتورة شيرين .

ويعتبر قسم الحضانة الذي يتواجد بمستشفى النصر للأطفال ثاني أكبر قسم للمواليد في غزة بعد قسم حضانة مستشفى الشفاء، وتم إعادة ترميمه في عام 2012 ويضم القسم 11 طبيب و 2 أخصائيين و5 أطباء تحت التخصص كما ويضم 38 ممرضً ويخدم هذا القسم منطقة جغرافية واسعة تشمل جميع مواليد غزة من عمر يوم حتى 28 يوماً.