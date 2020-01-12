رئيس بلدية جباليا يستقبل لجنة حي القرعة الخامسة لمناقشة بعض القضايا

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة أ. عصام جودة في مكتبه أمس السبت عددا من سكان حي طيبة (القرعة الخامسة) الكائن بين شارع الصفطاوي وحوض النزلة لترشيح مياه الأمطار،لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه سكان الحي وأبرزها الحاجة الماسة لتطوير المنطقة.

وحضر اللقاء الذي يتواءم مع سياسة البلدية بتعزيز التواصل مع لجان الاحياء والجمهور كلا من مدير دارة المشاريع م عبد الله سمارة، ومدير دائرة المياه والصرف الصحي م حمدي مطير، ورئيس قسم التشغيل والصيانة م أحمد شحادة وممثل عن صندوق تطوير واقراض البلديات م أحمد دردونة.

واستمع رئيس البلدية إلى مطالب سكان حي القرعة الخامسة، والتي تركزت على ضرورة رصف المنطقة وتطوير شبكة الصرف الصحي بها، وانشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحل مشكلة غرق المنطقة، وغرق حوض ترشيح مياه أمطار النزلة.

وبحث الطرفان إمكانية تنفيذ عدة حلول لهذه المشاكل، حيث بيّن أ عصام جودة أن البلدية كانت تسعى للحصول على تمويل كامل لتطوير المنطقة، لكنها حصلت فقط على تمويل لإنشاء حوض ترشيح مياه الأمطار.

واتفق الحضور على ترتيب الأولويات للمشاريع التي تهم المنطقة وأهمها؛ رصف المنطقة المحيطة بالحوض، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار فيها، وفصل أحمال مياه الصرف الصحي للمنطقة الغربية عن خط الصرف الصحي في المنطقة، وإنشاء منظومة لتصريف مياه الأمطار من حوض النزلة إلى البحر، في حالات الطوارئ، وتطوير مضخة الهوابر التي تخدم المنطقة.

بدوره، أكد رئيس البلدية أنه لن يدخر جهدا في الحصول على تمويل لهذه المشاريع، مؤكدا أن خاطب بالفعل بعض المؤسسات المانحة، وأنه سيخاطب أخرى، للحصول على تمويل كاف لتنفيذ هذه المشاريع المهمة.

من جهته شكر ممثلو الحي رئيس البلدية وإدارتها لاستقبالهم والاستماع لشكواهم وإصرارهم على استمرار الخدمات رغم الضائقة المالية التي تواجهها البلدية.