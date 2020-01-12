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الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أسير في جنين

12 كانون ثاني / يناير 2020 01:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل عائلة الأسير أحمد جمال القمبع من مدينة حنين، الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال سلمت والد الأسير إخطارا بهدم المنزل الذي أعيد بناؤه بعد أن هدمته جرافات الاحتلال بتاريخ 24-4-2018؛ بحجة أن نجله شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن بالقرب من نابلس بتاريخ 17-1-2018.

وأضافت أن المنزل المهدد بالهدم ليس ملكا لوالد الأسير بل لشقيق له من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقطنه 7 أفراد، ومساحته 160 مترا مربعا.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 3 منازل لعائلة وأقرباء الشهيد أحمد نصر جرار في واد برقين.

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