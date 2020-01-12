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أسير يكشف عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه

12 كانون ثاني / يناير 2020 01:15

رام الله - الرأي

كشف الأسير عصمت حسن شواورة (33 عاما) عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال عملية اعتقاله والتحقيق معه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته من منزله في مدينة رام الله بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بعد تفجير بوّابته، ونقلته إلى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية".

وذكرت أن الأسير عصمت قبع في مركز التوقيف لمدّة 28 يوما، تعرّض خلالها للتعذيب بالضّرب المبرح والشبح، لا سيما تعمّد المحققين توجيه الضّربات على مكان عملية جراحية في ظهره كان قد أجراها قبل اعتقاله بأسبوعين، ما أدّى إلى فتح الغرز وإصابته بنزيف.

وقالت الهيئة، إن غالبية الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتعرّضون للتّعذيب الجسدي خلال عمليات اعتقالهم والتّحقيق معهم، وخلال احتجازهم في السّجون.

ولفتت إلى أن  الاحتلال وسّع من نطاق ممارسة التّعذيب كأداة للانتقام من الأسرى وسلب إنسانيتهم خلال العام 2019، للضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق، وقد سجّلت العديد من الحالات التي تعرّضت لأساليب تعذيب "استثنائية" أدّت إلى تكوّن عاهات مستديمة لدى بعض الأسرى.

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