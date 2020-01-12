"الشباب والرياضة" تنظم بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة الأربعاء المقبل

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم بطولة لألعاب القوى لذوي الإعاقة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب اليرموك بغزة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة واللجنة البارالمبية، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وعقدت اللجنة المشرفة على البطولة اجتماعا اليوم الاحد في مقر الوزارة بغزة، بحضور أ.ناظم جابر مدير الاتحادات الرياضية بالوزارة، وأ.محمد خير الله رئيس اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة، وجرى مناقشة تفاصيل البطولة والاحتياجات وترتيبات الحفل النهائي لتتويج الأبطال، وأوضح محمد خير الله أن البطولة ستتضمن ألعاب دفع الجلة، ورمي القرص، والوثب الطويل، وسباق الجري لمسافة (100 متر، و400 متر)، كما أشار خير الله إلى أن البطولة ستقام بمشاركة (8) أندية هي:" الجزيرة، السلام، الهلال الأحمر، الصداقة، الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، المجمع الإسلامي، الجامعة الإسلامية، البسمة".

وأكد خير الله أن البطولة ستجري لأول مرة منذ انقطاع دام خمس سنوات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها اللعبة وانعدام الدعم والرعاية لأبطال اللعبة، وأضاف:" نشكر وزارة الشباب والرياضة على رعايتها للبطولة، ودعمها لألعاب ذوي الإعاقة، الوزارة تقف معنا وقامت برعاية الملتقى التدريبي قبل شهرين ونجحنا في جمع أبطال اللعبة من جديد".

بدوره أشار ناظم جابر إلى أن الوزارة تحرص على دعم ألعاب ذوي الإعاقة وتساهم في توفير الدعم للبطولات، من خلال رعاية المخيم التدريبي الصيفي لألعاب القوى لذوي الإعاقة والبطولة المقررة الشهر المقبل، وأضاف جابر أن الوزارة وضعت ضمن أولويات دعمها ألعاب ذوي الإعاقة وكان آخرها رعاية بطولة كرة الهدف للمكفوفين وبطولة السباحة لذوي الإعاقة.