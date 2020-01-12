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وزارة العدل تراقب على انتخابات نقابة المحاميين الشرعيين

12 كانون ثاني / يناير 2020 02:02

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غزة- الرأي

راقبت وزارة العدل ممثلة بمدير دائرة النقابات أ. ساجي قديح على انتخابات مجلس إدارة نقابة المحاميين الشرعيين للدورة الانتخابية 2020-2023 .

بدوره، أكد قديح  أن العملية الانتخابية كانت سهلة وسلسة ومثلت نموذجا يحتذى به لباقي النقابات من حيث الترتيب والنزاهة والشفافية ، حيث  تعزز منهج الديمقراطية لاختيار ممثلي النقابة بحرية مطلقة دون تدخل أو ضغط خارجي.

وتم إجراء الانتخابات المبكرة بناءً على اجتماع الجمعية العمومية حيث لم يتم التنافس على منصب النقيب سوى الأستاذ . أيمن أبو عيشة ، وبذلك يكون قد فاز بالمنصب بالتزكية.

ونافس على باقي المناصب قائمتين قائمة القدس النقابية والقائمة النقابية المستقلة، حيث فازت قائمة القدس النقابية ب ثمانية مقاعد من أصل 9 وحصلت القائمة النقابية المستقلة على مقعد واحد فقط.

والجدير ذكره ان نقابة المحامين الشرعيين تأسست عام 2017 طبقا لقانون النقابات رقم 2 لعام 2013 ولائحته التنفيذية

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