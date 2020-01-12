الاحتلال يُغرم الأطفال الأسرى في "عوفر" 54 ألف شيقل

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أن مجموع الغرامات التي فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي قد تجاوزت 54 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة أنه تم إدخال (38) أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر" خلال الشهر الماضي، علماً بأن عدد الأسرى القابعين حالياً في المعتقل (82) طفلاً موزعين على قسمين.

وأضافت أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 20 قاصراً، وترواحت أحكامهم ما بين أسبوع إلى 23 شهراً، إضافة إلى أسير طفل صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر

ولفتت إلى أنه خلال العام المنصرم أدخلت سلطات الاحتلال إلى معتقل "عوفر"، (379) أسيراً قاصراً (دون سن 18 عاماً)، كما وفرضت غرامات بحقهم بقيمة (513100 شيكل).

واعتبرت الهيئة أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى الأطفال كفرض غرامات مالية باهظة مقرونة بأحكام عالية، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.