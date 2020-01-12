الاحتلال يُجبر فلسطينياً على هدم منزله بجبل المكبر في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينياً على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت سامي منصور مشاهرة، على هدم منزله الذي يقطنه وزوجته وطفله، وتبلغ مساحته 65 مترا مربعاً.

في ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الفلسطيني هشام داري، على هدم جدار استنادي أقامه حول أرضه بالعيسوية في القدس، وطالبته بعدم استخدامها.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة لهدم منازلهم، في حال صدور قرارات إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت سلطات الاحتلال بذلك، ستكون التكاليف باهظة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المنازل الفلسطينية المهدومة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، بلغ أكثر من 1900 منزل.