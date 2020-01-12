وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل إثر حادث سير في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُغرم الأطفال الأسرى في "عوفر" 54 ألف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تراقب على انتخابات نقابة المحاميين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أسير يكشف عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة أسير في جنين وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية جباليا يستقبل لجنة حي القرعة الخامسة لمناقشة بعض القضايا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 62.6% ملم نسبة الأمطار وأم النصر الأعلى هطولاً وكالة الرأي الفلسطينية قسم حضانة النصر يستقبل اكثر من 7 الاف طفلاً خلال العام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تبدأ تسديد معاملات من مستحقات الموظفين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يُجبر فلسطينياً على هدم منزله بجبل المكبر في القدس

12 كانون ثاني / يناير 2020 03:35

الهدم-الذاتي
الهدم-الذاتي

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينياً على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت سامي منصور مشاهرة، على هدم منزله الذي يقطنه وزوجته وطفله، وتبلغ مساحته 65 مترا مربعاً.

في ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الفلسطيني هشام داري، على هدم جدار استنادي أقامه حول أرضه بالعيسوية في القدس، وطالبته بعدم استخدامها.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة لهدم منازلهم، في حال صدور قرارات إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت سلطات الاحتلال بذلك، ستكون التكاليف باهظة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المنازل الفلسطينية المهدومة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، بلغ أكثر من 1900 منزل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟