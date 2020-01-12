هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس

وكالات-الرأي:

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اليوم الأحد إلى العاصمة العُمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس رحمه الله.

وأعلن الديوان السلطاني العُماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد فجر أمس السبت.