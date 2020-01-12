كويتي يتحدث عن لقائه هنية في الطائرة المتجهة نحو عُمان

وكالات-الرأي:

سرد الإعلامي الكويتي "مبارك المطيري" اليوم الاحد قصة لقائه في رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" "إسماعيل هنية" في الطائرة المتوجهة نحو عاصمة سلطنة عُمان مسقط.

وقال المطيري في تغريدات له عبر حسابه على تويتر :" ركبت الطائرة المتجهة الى مسقط وإذا بشخص يدخل الطائرة ومعه 3 أشخاص يمرون من أمامي بالدرجة الأولى بالاتجاه لدرجة السياحة ويجلسون آخر الطائرة وشبهة على الشخص وسألت أحد الأشخاص وأنا شايف هالشخص قالي هذا إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين السابق ورئيس المكتب السياسي لحماس".

وأضاف المطيري :" تخيلوا هالشخص اللي تحاك عليه الروايات انه يسرق أموال الفلسطينيين و مدعوم من ايران و يملك مليارات من أموال الدعم لمقاومة الكيان الصهيوني يجلس بالدرجة السياحة مع ٣ من مرافقيه و يملك هاتف قديم ونزل المطار ينتظر شنطته".

وتابع :" جلست اتحدث معه وجدته مثقف لطيف ودود واول ما عرف أني كويتي أخذ يهيل ويرحب و طلب مني الجلوس بجانبه و طلبت منه بنهاية الحديث صورة لذكري"، ووصل إسماعيل هنية، اليوم الأحد 12 يناير 2020، إلى مسقط.