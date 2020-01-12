وكالة الرأي الفلسطينية «النواب» الأردني يناقش اقتراحا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية كويتي يتحدث عن لقائه هنية في الطائرة المتجهة نحو عُمان وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يصل عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجبر فلسطينياً على هدم منزله بجبل المكبر في القدس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل إثر حادث سير في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُغرم الأطفال الأسرى في "عوفر" 54 ألف شيقل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تراقب على انتخابات نقابة المحاميين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تنظم بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أسير يكشف عن تفاصيل تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه
أخبار » عربي ودولي

كويتي يتحدث عن لقائه هنية في الطائرة المتجهة نحو عُمان

12 كانون ثاني / يناير 2020 04:48

إعلامي كويتي يسرد قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط
إعلامي كويتي يسرد قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط

وكالات-الرأي:

سرد الإعلامي الكويتي "مبارك المطيري" اليوم الاحد قصة لقائه في رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" "إسماعيل هنية" في الطائرة المتوجهة نحو عاصمة سلطنة عُمان مسقط.

وقال المطيري في تغريدات له عبر حسابه على تويتر :" ركبت الطائرة المتجهة الى مسقط وإذا بشخص يدخل الطائرة ومعه 3 أشخاص يمرون من أمامي بالدرجة الأولى بالاتجاه لدرجة السياحة ويجلسون آخر الطائرة وشبهة على الشخص وسألت أحد الأشخاص وأنا شايف هالشخص قالي هذا إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين السابق ورئيس المكتب السياسي لحماس".

وأضاف المطيري :" تخيلوا هالشخص اللي تحاك عليه الروايات انه يسرق أموال الفلسطينيين و مدعوم من ايران و يملك مليارات من أموال الدعم لمقاومة الكيان الصهيوني يجلس بالدرجة السياحة مع ٣ من مرافقيه و يملك هاتف قديم ونزل المطار ينتظر شنطته". 

وتابع :" جلست اتحدث معه وجدته مثقف لطيف ودود واول ما عرف أني كويتي أخذ يهيل ويرحب و طلب مني الجلوس بجانبه و طلبت منه بنهاية الحديث صورة لذكري"، ووصل إسماعيل هنية، اليوم الأحد 12 يناير 2020، إلى مسقط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تُسلم مشروع تحلية المياه الجوفية لبلدية النصر برفح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟