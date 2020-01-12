هل هناك منخفض جديد نهاية الأسبوع الحالي؟

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري تجدد الأمطار في البلاد، لكن بعد أيام من الاستقرار تسود خلالها أجواء حول معدلها السنوي العام أو أقل بقليل.

ويوم غد الإثنين، تسود أجواء باردة وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين، بينما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا. وتهطل زخاتٌ مُتفرقة من الأمطار على فترات في أجزاء من المنطقتين الشمالية والوسطى، ولا يُستبعد هطولها في بعض الأجزاء الجنوبية بشكلِ محدود.

وتتوقف فرص هطول الأمطار، يوم الثلاثاء، كما ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتقترب من معدلاتها العامة، مع ظهور بعض السُحب المتفرقة في السماء. وتهب تدريجيًا رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة ليلاً.

وخلال يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاعٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها العامة بقليل، إلا أن هبوب رياح شرقية نشطة على فترات سيعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة فترتي الصباح الباكر والليل.

وتشير الخرائط الجوية إلى احتمالية تحرك كتلة هوائية باردة نحو الحوض الشرقي للمتوسط مع نهاية الأسبوع، لتشكل أحوالاً جوية غير مُستقرة وتجدد فرص هطول زخات الأمطار على بعض المناطق.